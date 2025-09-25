Мир
12:25, 25 сентября 2025Мир

В Белом доме пояснили слова Трампа о границах Украины

NYP: Заявления Трампа о границах Украины являются переговорной тактикой
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина в ходе конфликта могла бы достичь границ 1991 года, является переговорной тактикой, а не изменением политики Вашингтона. Об этом сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источники.

«Это не сигнал о каких-либо существенных изменениях в политике. Это явная и очевидная переговорная тактика, направленная на то, чтобы надавить на Россию», — пояснил изданию неназванный источник Белого дома.

По его словам, таким образом американский лидер пытается активизировать переговорный процесс по Украине.

Эту же информацию подтвердила газета The Washington Post со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации. Чиновник отметил, что Трамп не сигнализировал о серьезных изменениях в политике США в отношении Украины во время своего визита на Генеральную Ассамблею ООН.

