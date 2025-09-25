Мир
01:12, 25 сентября 2025Мир

В Британии опровергли сообщения о случаях поедания мигрантами лебедей

В Британии опровергли сообщения о случаях поедания мигрантами лебедей в парках
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Благотворительная организация The Royal Parks опровергла высказывания лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фаража о том, что мигранты из Румынии едят лебедей в общественных парках Лондона. Об этом сообщает радиостанция LBC.

«Нам неизвестно о каких-либо инцидентах», — подчеркнул представитель The Royal Parks.

По его словам, сотрудники организации тесно взаимодействуют с Swan Sanctuary, чтобы обеспечить благополучие лебедей в парках.

В июле по всей Великобритании прошли протесты против отелей для мигрантов. Акции прошли на фоне растущего общественного недовольства проблемами нелегального въезда в страну.

