В Минске раскрыли подробности новой встречи Путина и Лукашенко

Эйсмонт: Путин и Лукашенко встретятся 26 сентября

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Встреча президентов Беларуси и России запланирована на завтра», — подтвердила представитель Минска.

По ее словам, российский и белорусский лидеры обсудят весь комплекс региональных и двусторонних отношений.

25 сентября стало известно, что Лукашенко прибудет в Россию с двухдневным визитом. Он запланирован на 25-26 сентября в рамках Глобального атомного форума.