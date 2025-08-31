Россия
00:48, 31 августа 2025

Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Кремль: Путин в телеграмме поздравил Лукашенко с днем рождения
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент России Владимир Путин направил белорусскому лидеру Александру Лукашенко поздравительную телеграмму в связи с его 71-летием. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Своей многолетней деятельностью Лукашенко снискал искреннее уважение у белорусских граждан и россиян, подчеркнул Путин. По его словам, лидер Белоруссии внес значительный вклад, который сказался на развитии дружественных отношений Москвы и Минска, защищая общие двусторонние интересы стран.

«Дорожу нашими добрыми, товарищескими отношениями, позволяющими откровенно и обстоятельно обсуждать самые сложные вопросы и принимать взвешенные, дальновидные решения, в полной мере отвечающие интересам братских народов России и Беларуси», — отметил Путин.

Глава российского государства выразил уверенность в том, что диалог и совместная работа по укреплению связей между государствами продолжатся. Российский президент завершил свое поздравительное послание пожеланиями здоровья, счастья, благополучия и новых успехов.

Как сообщалось в середине августа, Путин и Лукашенко провели телефонный разговор. Беседа состоялась после встречи российского лидера и президента США Дональда Трампа на Аляске, которая и стала одной из ключевых ее тем. Главы государств также затронули отдельные аспекты двусторонних российско-белорусских отношений.

