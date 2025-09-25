Силовые структуры
18:34, 25 сентября 2025Силовые структуры

В нежилом российском доме обнаружили 18 пленников

Во Владимире в заброшенном доме обнаружили 18 пленников, 2 мужчин задержали
Варвара Митина (редактор)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В заброшенном многоквартирном доме во Владимире обнаружили 18 пленников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статьям 160 («Присвоение») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Задержаны двое жителей Владимирской области 1993 года рождения.

По версии следствия, подозреваемые в период с 2022 года по настоящее время удерживали 18 прибывших из различных регионов и не имеющих устойчивых социальных связей в заброшенном нежилом доме, который планировали снести. Подозреваемые обеспечивали их одеждой, продуктами и вещами первой необходимости, а пленники работали на одном из предприятий города. Их зарплаты злоумышленники забирали себе. Таким образом они заполучили более миллиона рублей.

Ранее в Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу семи участников банды, похищавшей людей и совершавшей разбойные нападения.

