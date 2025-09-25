Силовые структуры
В российском городе банда фейковых полицейских похищала людей

В Москве пройдет суд над участниками похищавшей людей банды
Варвара Митина (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу семи участников банды, похищавшей людей и совершавшей разбойные нападения. Об этом «Ленте.ру» рассказали в ведомстве.

Пять мужчин и две женщины проходят обвиняемыми по семи статьям, среди которых 126 («Похищение человека») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Их дело будет направлено в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ноябре 2023 года двое из обвиняемых создали группировку с целью похищения людей, вымогательств, совершения разбойных нападений в Москве. Они привлекли остальных фигурантов и незаконно приобрели огнестрельное оружие.

Действуя по отработанной схеме, они обманным путем заманивали жертв в кафе или проникали в квартиры, часто выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов.

В одном из эпизодов они избили мужчину в кафе на Нижней Радищевской улице, похитили его и его знакомого, а затем в квартире на улице Александры Монаховой требовали с каждого по миллиону рублей, угрожая пистолетом и ножом. Мужчин отпустили после обещания передать необходимую сумму. Аналогичным образом были похищены две девушки на Ленинском проспекте.

В январе 2024 года обвиняемые, надев полицейскую форму, ограбили четверых людей в квартире на Нагатинской набережной, забрав телефоны, технику и принудив перевести им деньги.

Ранее Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего сотрудника милиции Константина Котика, входившего в банду, которая с особой жестокостью расправилась с 11 жертвами.

