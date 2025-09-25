В одном городе в России из плит вместо огня пошла вода

В Краснодаре из-за неправильной установке из газовых плит пошла вода

В микрорайоне Авиагородок Краснодара у нескольких человек из газовых плит вместо огня пошла вода, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Фонтанчики из газовых плит забили в семи краснодарских домах.

Известно, что небольшие фонтаны из плит забили в семи домах после того, как один из местных жителей решил подключить колонку — но специалист перепутал трубы при монтаже. Всего проблема коснулась 517 квартир. В настоящее время сотрудники «Краснодаргоргаза» решают проблему. Специалисту назначен штраф.

Ранее гендиректор строительной компании Алексей Орехов перечислил ошибки при ремонте, после которых россиянин может получить штраф. Так, самостоятельная установка газового оборудования может обернуться штрафом от 5 до 10 тысяч рублей. Если же обновление газовой плиты или колонки приведет к аварии, сумма штрафа вырастет до 150 тысяч рублей.