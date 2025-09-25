Иванников: Взятие Северска может стать ключом от всей территории ДНР

Взятие сжимаемого российскими военными в полукольцо Северска может стать ключом от всей территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников, передает издание «Аргументы и Факты» («АиФ»).

«Это открытая дорога для ВС РФ для продвижения на запад. У наших войск появляется возможность для охвата славянской группировки противника и ее уничтожения. А в перспективе — и освобождения всей территории ДНР», — объяснил Иванников.

По его словам, Северск является крупным логистическим узлом. В перспективе, добавил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, это может помочь Вооруженным силам (ВС) России при снабжении в ходе наступления.

Ранее стало известно, что армия России начала зачистку города в ДНР от бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь шла о Кировске.