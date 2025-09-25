Россия
12:33, 25 сентября 2025Россия

Армия России начала зачистку города в ДНР от бойцов ВСУ

Минобороны: Российские штурмовики проводят зачистку Кировска в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения российской группировки войск «Запад» завершают взятие под контроль Кировска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, сейчас российские штурмовики проводят зачистку города от украинских бойцов.

Кроме того, военнослужащие группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Болдыревка, Колодезное, Петровка, Смородьковка, Староверовка Харьковской области и Ямполь ДНР.

