Раскрыта причина массового дезертирства из армии ВСУ

Экс-командир бригады ВСУ Рюмшин назвал причину массового дезертирства из армии

Бывший командир 155-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Рюмшин, фигурирующий в деле о массовом дезертирстве из подразделения, подготовленного во Франции, объяснил, что причиной бегства украинских солдат стало отсутствие доверия к военно-политическому руководству страны. Его слова приводит РИА Новости.

«По всем причинам, к сожалению, можно выделить одну, которая на первом месте, а именно недоверие к военно-политическому руководству страны, а именно главкому ВСУ», — заявил Рюмшин.

Рюмшин также выделил ключевые причины массового дезертирства: фактическое отсутствие наказаний за самовольное оставление части, отсутствие установленных сроков службы в условиях военного положения, а также мобилизацию людей, которые пытались уклониться от службы или обладали низкой мотивацией.

Кроме того, как рассказал экс-военный, многие в его подразделении считали, что после обучения за рубежом их бросят в бой без подготовки, поэтому стремились всеми способами избежать возвращения на Украину. По его словам, опасения военнослужащих оправдались — личный состав бригады направили на фронт без командного и штабного состава.

Ранее стало известно, что Государственное бюро расследований Украины задержало бывшего командира скандальной элитной 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Дмитрия Рюмшина из-за дезертирства солдат. Сообщается, что Рюмшин подозревается в преднамеренном невыполнении служебных обязанностей.