Волочкова установила гонорар за общение с прессой

Балерина Волочкова установила гонорар в размере 200 тысяч рублей за интервью
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова сообщила, что установила гонорар за общение с журналистами. Ее цитирует Общественная служба новостей.

По словам танцовщицы, решение связано с повышенным интересом прессы к ее персоне. Артистка отметила, что журналисты постоянно обращаются к ней за комментариями, «когда им нечего писать».

«Теперь все иначе: захотят меня услышать и увидеть — придется раскошелиться минимум на 200 тысяч рублей. Это я вам нужна, а не вы мне», — заявила Волочкова.

Артистка добавила, что за появление в телешоу берет больше денег, но не назвала точную сумму. Она подчеркнула, что будет работать бесплатно исключительно для детей, военнослужащих и зрителей ее шоу «Одержимость».

Ранее Волочкова заявила, что обратилась в рехаб ради продления творческой карьеры.

