Волочкова отправилась в рехаб

Волочкова заявила, что обратилась в рехаб для продления творческой карьеры

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что обратилась в рехаб ради продления творческой карьеры. Об этом она написала на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я нашла невероятное место для рехаба, который для меня спасителен и жизненно необходим», — рассказала Волочкова.

Балерина подчеркнула, что ее тело подвергается серьезным нагрузкам, поэтому мышцам и суставам необходима поддержка. По словам танцовщицы, в рехабе ей предстоят ежедневные тренировки и физиотерапия. Артистка добавила, что продолжит давать спектакли, и пригласила зрителей на свои шоу.

Ранее Волочкова заявила, что ее мать Тамара настраивает против нее 20-летнюю дочь Ариадну. Она подчеркнула, что с 19 лет содержит свою мать. Та же, по словам артистки, брала деньги у ее мужчин и пыталась испортить ее отношения, устраивая провокации и пуская слухи.