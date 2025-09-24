Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:09, 24 сентября 2025Культура

Волочкова отправилась в рехаб

Волочкова заявила, что обратилась в рехаб для продления творческой карьеры
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что обратилась в рехаб ради продления творческой карьеры. Об этом она написала на странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Я нашла невероятное место для рехаба, который для меня спасителен и жизненно необходим», — рассказала Волочкова.

Балерина подчеркнула, что ее тело подвергается серьезным нагрузкам, поэтому мышцам и суставам необходима поддержка. По словам танцовщицы, в рехабе ей предстоят ежедневные тренировки и физиотерапия. Артистка добавила, что продолжит давать спектакли, и пригласила зрителей на свои шоу.

Ранее Волочкова заявила, что ее мать Тамара настраивает против нее 20-летнюю дочь Ариадну. Она подчеркнула, что с 19 лет содержит свою мать. Та же, по словам артистки, брала деньги у ее мужчин и пыталась испортить ее отношения, устраивая провокации и пуская слухи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина сбросила на российские объекты управляемые авиабомбы и направила катера с десантом

    Россия за сутки заняла километры территории на участке с заблокированными бойцами ВСУ

    В Кремле оценили переговорную позицию Украины

    Разрушен миф о «полезном бокале вина»

    Песков ответил на вопрос о целях спецоперации

    «VK Музыка» запустила новый раздел

    В Кремле пообещали ухудшение позиций Украины

    Суд приостановил производство по уголовному делу бывшего российского мэра

    Раскрыты потраченная Гуфом сумма на вечеринку в честь дня рождения

    Стал известен вердикт УЕФА по вопросу отстранения команд из Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости