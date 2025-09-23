Культура
14:18, 23 сентября 2025

Волочкова назвала виновника ее ссор с дочерью

Балерина Волочкова заявила, что ее мать настроила против нее дочь Ариадну
Ольга Коровина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российская балерина Анастасия Волочкова высказалась об испорченных отношениях с матерью и дочерью. Ее слова приводит Woman.ru.

Танцовщица заявила, что ее мать Тамара настраивает против нее 20-летнюю дочь Ариадну. «Она начала влиять на нее, но сделала это не с детства, а когда Ариадна уже стала взрослой, когда ей стало можно манипулировать», — отметила Волочкова.

Балерина подчеркнула, что с 19 лет содержит свою мать. В то же время родственница, по словам Волочковой, брала деньги у ее мужчин и пыталась испортить ее отношения, устраивая провокации и пуская слухи.

Ранее Волочкова сообщила, что мать и дочь больше с ней не общаются. Родственницы заблокировали ее номер, а сама балерина обвинила членов своей семьи в алчности.

До этого артистка заявила, что ее дочь официально вышла замуж и не пригласила ее на торжество. При этом на свадьбу была приглашена мать артистки. Балерина назвала мать и дочь чужими людьми и подчеркнула, что в ее сердце для них нет места.

