Встречу Путина с Лукашенко назвали тусовкой

«Пул Первого» опубликовал кадры встречи Путина и Лукашенко и назвал ее тусовкой

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Москве, на международном атомном форуме. Кадры их встречи публикует белорусский Telegram-канал «Пул Первого».

На кадрах Путин и Лукашенко жмут друг другу руки, а затем они располагаются в креслах. «Высокая тусовка Глобального атомного форума», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что встреча российского и белорусского лидеров пройдет еще и в пятницу, 26 сентября. На ней планируется обсуждение региональной ситуации и двусторонних отношений.