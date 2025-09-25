Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:36, 25 сентября 2025Наука и техника

ВВС Индии лишатся МиГ-21

ВВС Индии выведут из эксплуатации последние истребители МиГ-21
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Hindustan Times / Globallookpress.com

Завтра, 26 сентября, Военно-воздушные силы (ВВС) Индии выведут из эксплуатации последние фронтовые истребители МиГ-21. Об этом сообщает газета The Times of India.

Церемония прощания с самолетами, которые стояли на вооружении ВВС страны более 60 лет, пройдет на авиабазе Чандигарх. Последние МиГ-21 в воздух поднимут, в частности, командир эскадрильи Прия Шарма и маршал авиации Амар Прит Сингх.

Материалы по теме:
Невидимый фронт. Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
Невидимый фронт.Первые в мире стелс-самолеты придумали в СССР. Как эта технология изменила войну?
12 октября 2022
Пятый элемент. Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
Пятый элемент.Российский Су-57 — лучший в мире истребитель пятого поколения. Как он изменит войны будущего?
28 сентября 2022

В июле издание India Today сообщило, что индийские МиГ-29 выведут из эксплуатации 19 сентября.

В том же месяце журнал Military Watch Magazine заметил, что Индия может отказаться от поставок российских истребителей четвертого поколения Су-35 в пользу самолетов пятого поколения Су-57, которые заменят индийские МиГ-21 и МиГ-29.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Пентагона созвал экстренное совещание генералов и адмиралов

    Телезвезда показала лицо во время борьбы с акне со словами «это кажется невыносимым»

    Неожиданная находка в женской сумочке привела к возбуждению уголовного дела

    Лукашенко посоветуется с Путиным по поводу атомного объекта

    Названа альтернатива «расточительному» «Панцирю»

    Экс-вратарь сборной России заступился за ставшего россиянином бразильца из «Зенита»

    Раскрыты подробности об избившем на глазах ребенка россиянку в магазине

    Выдачу «маскировочных» шенгенских виз российским туристам опровергли

    Путин анонсировал запуск революционной разработки в России

    Генсек НАТО согласился со словами Трампа о российских самолетах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости