14:42, 25 сентября 2025Силовые структуры

Замаскировавшийся шантажист допустил промах и попал на видео в Москве

В Москве задержали шантажиста, поджегшего дверь мужчины из-за $3000
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве валюты. Он поджег дверь москвича, когда тот отказался платить. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном главке МВД России и предоставили видео.

На кадрах видно, как мужчина, натянувший кофту на голову и лицо, обливает дверь прозрачной жидкостью из бутылки. Он держит в руках зажигалку.

По данным ведомства, потерпевшему поступило сообщение в мессенджере. В нем неизвестный потребовал передать ему 3000 долларов, а в случае отказа угрожал поджечь его квартиру на Волоколамском шоссе и распространить порочащее видео. Спустя некоторое время москвич услышал шум в подъезде, а в видеодомофоне заметил незнакомого мужчину с прикрытым лицом, который обливал жидкостью входную дверь в квартиру. Хозяин спугнул его и вызвал полицию.

Шантажиста быстро задержали — им оказался 26-летний москвич. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 163 («Вымогательство») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества») УК РФ. Фигуранта отправили под домашний арест.

Ранее следователи предъявили обвинение в теракте 15-летнему жителю Москвы. Предварительно, юноша поджег объект на 15-м километре железнодорожного перегона станций Бирюлево-Товарная — Чертаново Павелецкого направления Московской железной дороги.

