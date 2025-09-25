Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
13:07, 25 сентября 2025Культура

Звезда «Гарри Поттера» пожаловалась на внесение в черный список из-за OnlyFans

Джесси Кейв не пригласили на встречу с фанатами «Гарри Поттера» из-за OnlyFans
Ольга Коровина

Фото: Eventpress MP / Imago / Globallookpress.com

Британская актриса Джесси Кейв, известная по роли студентки Лаванды Браун во франшизе «Гарри Поттер», пожаловалась на внесение в черный список из-за ее аккаунта на платформе OnlyFans. Об этом пишет Deadline.

По словам Кейв, ее не пригласили на встречу с фанатами «Гарри Поттера» из-за наличия страницы на платформе. Организаторы объяснили, что работа на OnlyFans связана с порнографией, поэтому актрису не ждут на семейном мероприятии.

«Это меня озадачило. Некоторые актеры, которых зовут на встречи, снимались в постельных сценах и оголялись в фильмах и сериалах. Я просто балуюсь с волосами!» — возмутилась актриса.

О том, что Кейв создала аккаунт на OnlyFans, стало известно в марте. Артистка заявила, что планирует выкладывать на странице контент для взрослых с фетишем на длинные волосы. Решение о создании аккаунта она приняла из-за финансовых трудностей в связи с отсутствием работы в киноиндустрии.

Позже актриса пожаловалась, что ей часто присылают дикпики или просят ее раздеться на камеру. По словам Кейв, она стала зависима от денег с платформы, поэтому ей неприятно отказывать подписчикам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России оштрафовали женщину, спасавшую детей во время атаки украинских беспилотников. За что?

    В России отец ворвался в школу с угрозами, схватил подростка за горло и попал на видео

    Стреляющий из пистолета мужчина в спортивном костюме попал на видео в российском городе

    Известная российская блогерша рассказала о слепоте на один глаз

    Польша вознамерилась сбивать российские дроны над Украиной и Белоруссией

    Суд смягчил наказание российскому миллионеру по делу о смертельном ДТП

    Анонсированы две международные встречи Путина

    Российский блогер занялся сексом в кузове движущегося пикапа в Таиланде и попал на видео

    Набиуллина оценила выход российской экономики из перегрева

    Раскрыты траты Пугачевой и Галкина на замок в Грязи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости