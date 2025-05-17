Звезда фильмов о «Гарри Поттере» пожаловалась на дикпики

Актриса Джесси Кейв, известная по съемкам в фильмах о «Гарри Поттере», создала аккаунт на OnlyFans и пожаловалась на своих подписчиков. Об этом пишет US Magazine.

Кейв отметила, что не публикует на платформе откровенных снимков: ее аккаунт создан для людей с фетишем на длинные волосы. Тем не менее женщина отметила, что ей стыдно получать деньги с OnlyFans. «Это доказательство моей неспособности зарабатывать (или, скорее, удерживать) деньги как актриса и писательница», — объяснила Кейв.

Актриса рассказала, что чувствует себя отвратительно, потому что ей часто присылают дикпики или просят ее раздеться на камеру. По словам Кейв, она стала зависима от денег с платформы, поэтому ей неприятно отказывать подписчикам.

В серии фильмов по произведениям Джоан Роулинг Кейв сыграла Лаванду Браун.

Ранее сообщалось, что американская актриса Аманда Байнс создала аккаунт на популярной платформе OnlyFans. Она получила известность в раннем возрасте, снявшись в телесериале студии Nickelodeon «Всякая Всячина».