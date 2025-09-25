Культура
14:24, 25 сентября 2025

Звезда «Гарри Поттера» захотела наладить отношения с Джоан Роулинг после скандала

Актриса Эмма Уотсон заявила, что хочет наладить отношения с Джоан Роулинг
Ольга Коровина

Фото: Claudio Furlan / Globallookpress.com

Британская актриса Эмма Уотсон заявила, что хотела бы наладить отношения с автором произведений о Гарри Поттере писательницей Джоан Роулинг. Об этом пишет Deadline.

Актриса подчеркнула, что ценит время, проведенное с Роулинг во время работы над экранизациями книг о юном волшебнике. По словам Уотсон, она сожалеет, что разговор с писательницей из-за ее высказываний о трансгендерах (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) так и не состоялся.

«Я бы очень хотела, чтобы люди, которые не согласны с моим мнением, все равно любили меня. И я надеюсь, что смогу любить людей, мнение которых не разделяю», — объяснила Уотсон.

Звезда «Гарри Поттера» добавила, что по-прежнему благодарна Роулинг за создание персонажа Гермионы Грейнджер. Уотсон призналась, что надеется однажды разрешить конфликт с писательницей.

Ранее Роулинг заявила, что не будет прощать Дэниела Рэдклиффа и Эмму Уотсон, ставших звездами экранизации ее произведений, из-за их отношения к трансгендерам. Автор осудила их поддержку гендерного перехода несовершеннолетних.

