Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
04:45, 26 сентября 2025Культура

Американская поп-звезда потратила 30 часов на перелет в Россию

Mash: Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Pessuto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с ним прибыла команда из примерно 35 человек, при этом они добирались до московского аэропорта из разных стран.

Исполнитель хитов Swalla и Wiggle выступит 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. За два стадионных концерта певец получит около миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что американская певица Vassy не смогла принять участие в конкурсе «Интервидение». Это произошло «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия представит стратегию бесконтактных боевых действий на Украине

    Битцевский маньяк попросил смягчить ему наказание

    Американская поп-звезда потратила 30 часов на перелет в Россию

    Аэропорт в Дании вновь закрыли из-за угрозы БПЛА

    Apple назвала главную проблему iOS 26

    Зеленского обвинили в поставках оружия наркокартелям

    Бывшему директору ФБР предъявили обвинения

    Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в облегающем платье без бюстгальтера

    Полицейский установил скрытую камеру в женском туалете и месяц тайно снимал женщин

    Жительница самого дикого региона планеты рассказала об особенностях быта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости