Американская поп-звезда потратила 30 часов на перелет в Россию

Mash: Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию

Американский певец Джейсон Деруло потратил 30 часов на перелет в Россию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вместе с ним прибыла команда из примерно 35 человек, при этом они добирались до московского аэропорта из разных стран.

Исполнитель хитов Swalla и Wiggle выступит 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. За два стадионных концерта певец получит около миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что американская певица Vassy не смогла принять участие в конкурсе «Интервидение». Это произошло «по независящим от организаторов и делегации США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии».