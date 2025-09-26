Экономика
01:44, 27 сентября 2025Экономика

Мимо Земли пронесся двухметровый астероид

Мимо Земли на высоте спутников пронесся двухметровый астероид
Виктория Клабукова

Фото: buradaki / Shutterstock / Fotodom

Мимо Земли пронесся астероид, небесному телу присвоили код 2025 SU4. О нем стало известно менее чем за сутки до подлета, сообщает лаборатория солнечной астрономии Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

Сближение с Землей было зафиксировано в 11:30 по московскому времени. Диаметр объекта составил два метра. Он принадлежит семейству Атен — на сегодняшний день в него включено около трех тысяч астероидов, 200 из которых считаются потенциально опасными. Угрозы для Земли пролетевший астероид не представлял

Расстояние между нашей планетой и астероидом едва превысило 20 тысяч километров. На такой высоте проходит орбита навигационных спутников ГЛОНАСС и GPS, поэтому ученые были удивлены такому запоздалому его обнаружению.

Ранее в США предложили уничтожить грозящий Луне астероид с помощью ядерного оружия. Другой вариант предполагает коррекцию орбиты астрономического объекта. Астероид 2024 YR4 может столкнуться со спутником в 2032 году.

