Экс-премьер Британии захотел возглавить сектор Газа

The Economist: Блэр может возглавить администрацию переходного периода Газы

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр может возглавить администрацию переходного периода в секторе Газа. Об этом пишет The Economist.

«Согласно многочисленным источникам, связанным с этим планом, Блэр мог бы возглавить орган под названием "Международная переходная администрация Газы"», — утверждается в публикации.

По данным издания, экс-премьер Британии намерен добиваться получения мандата ООН на выполнение функций «высшей политической и юридической власти» в Газе на протяжении пяти лет. В случае одобрения у него появится секретариат численностью до 25 человек, а также совет из 7 человек.

Ранее стало известно, что Блэр и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер займутся послевоенным устройством в секторе Газа.