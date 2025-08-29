Зятю Трампа и Тони Блэру поручили заниматься послевоенным устройством одного города

Axios: Зять Трампа и экс-премьер Британии займутся послевоенным устройством Газы

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер займутся послевоенным устройством в секторе Газа. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным портала, Блэр и Кушнер получили от американского лидера благословение на активизацию работы над планом послевоенного управления в Газе. Уточняется, что ключевой элемент плана — полное отстранение от политических процессов в анклаве радикального палестинского движения ХАМАС, что является принципиальной позицией Израиля и США.

Портал отмечает, что Блэр и Кушнер пока не определились с тем, кто должен будет управлять сектором Газа и обеспечивать там безопасность. Разработка плана может занять длительное время, однако Белый дом рассчитывает на то, что он будет готов к моменту завершения Израилем военной операции в анклаве.

Ранее Египет начал готовить палестинских солдат и офицеров для отправки в сектор Газа. Каир подобным демаршем пойдет наперекор Израилю, выступающему против самоуправления Газы и палестинской автономии.