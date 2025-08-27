Мир
17:01, 27 августа 2025

Египет начал реализацию планов по Газе наперекор Израилю

WSJ: Египет начал готовить палестинцев для отправки в Газу против воли Израиля
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Египет начал готовить палестинских солдат и офицеров для отправки в сектор Газа. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Бойцы сил безопасности уже приступили к обучению по безопасности в египетских военных академиях. Большинство палестинцев в силах безопасности будут сотрудниками служб безопасности Палестинской автономии на Западном берегу [реки Иордан]», — передает издание слова собеседников.

WSJ отмечает, что Египет подобным демаршем пойдет против воли военно-политического руководства Израиля, выступающего против самоуправления Газы и палестинской автономии.

Ранее входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) государства заявили о намерении добиться приостановки членства Израиля в ООН.

