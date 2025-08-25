Мир
Мусульманские страны захотели лишить Израиль членства в ООН

Мусульманские страны заявили о намерении приостановить членство Израиля в ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Входящие в Организацию исламского сотрудничества (ОИС) государства заявили о намерении добиться приостановки членства Израиля в ООН. Об этом сообщается в совместном заявлении глав МИД мусульманских стран-участниц, передает ТАСС.

В документе говорится, что страны ОИС изучат, «может ли Израиль оставаться членом ООН на фоне его неоднократных нарушений резолюций организации и условий членства в ней, а также будут координировать усилия по приостановке участия еврейского государства в деятельности ООН».

Ранее Израиль заявил, что не морит голодом сектор Газа, а напротив — предпринимает шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы.

