Израиль назвал голод в Газе ложью

Канцелярия Нетаньяху: Израиль не морит Газу голодом, а предотвращает его

Израиль не морит голодом сектор Газа, а напротив — предпринимает шаги для предотвращения гуманитарной катастрофы. Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, комментируя доклад Комплексной классификации стадий продовольственной безопасности (IPC) при ООН, сообщает ТАСС.

«Доклад IPC — не анализ, а откровенная ложь. Израиль не морит голодом, Израиль предотвращает голод», — говорится в заявлении.

Также власти Израиля обвинили радикальное палестинское движение ХАМАС в систематическом воровстве гуманитарной помощи и использовании ее для военных целей. В заявлении отдельно подчеркнули, что «единственные, кого в Газе действительно морят голодом, — это израильские заложники».

При этом в канцелярии премьер-министра уверяют, что Израиль продолжит оказывать помощь мирным жителям, несмотря на военные действия.

Ранее ООН впервые объявила состояние катастрофического голода в секторе Газа. По состоянию на 15 августа 2025 года в Газе подтверждена пятая фаза голода по шкале IPC — катастрофический голод. «По оценкам IPC, в настоящий момент более 500 тысяч человек в секторе Газа проживают в катастрофических условиях, характеризующихся голодом, нищетой», — говорится в документе.