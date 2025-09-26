Глава МАГАТЭ раскрыл детали диалога с Путиным по Украине

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что обсудил с Путиным конфликт на Украине

В ходе состоявшейся встречи с президентом России Владимиром Путиным глава международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил с главой государства конфликт на Украине. Об этом сообщает Reuters.

«Встреча с Путиным была интересной: мы говорили о ядерной энергетике, обсуждали Иран, Ближний Восток и Украину», — отметил генеральный директор агентства.

Гросси также подчеркнул, что переговоры с российским лидером были интересными. Он также призвал принять все меры, чтобы избежать любых ядерных инцидентов на Украине.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ поддерживает идею Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которая заключается в соблюдении положений соглашения в ближайший год после истечения срока действия документа.