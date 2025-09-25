Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:47, 25 сентября 2025Мир

Глава МАГАТЭ поддержал одну идею Путина

Глава МАГАТЭ Гросси поддержал идею Путина по ДСНВ
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддерживает идею российского лидера Владимира Путина по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), которая заключается в соблюдении положений соглашения в ближайший год после истечения срока действия документа. Об этом заявил директор организации Рафаэль Гросси, передает Reuters.

«Любые усилия во имя мира и стабильности, [особенно] в сфере ядерного оружия, — это позитивные усилия. Но решение должны принимать Соединенные Штаты и Российская Федерация», — отметил Гросси.

Ранее Путин заявил, что Россия готова добровольно соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в течение еще одного года после истечения срока действия документа, которое наступит 5 февраля 2026 года.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Владимира Путина по ДСНВ.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский обратился с угрозой к Кремлю

    Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы

    Володин отреагировал на ужесточение закона об иноагентах и вспомнил СССР

    Названы преимущества антидроновых лазеров

    Участнику банды милиционеров вынесли приговор за расправу над 11 россиянами

    Инвесторы начали массово советоваться с ИИ по поводу вложения денег

    Медведев дважды в посте из трех предложений оскорбил Зеленского

    Снявшего секс в пикапе на видео российского треш-блогера задержали в Таиланде

    Владелец конюшни сел на 12 лет за раздетую девочку в российском регионе

    Россиян призвали смириться с обмелением одной из крупнейших рек

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости