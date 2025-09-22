Путин заявил о «добровольных самоограничениях» на ядерный арсенал России и сделал предложение США. Чего он ждет от Вашингтона?

Путин: РФ готова соблюдать ограничения по ДСНВ, если США не обессмыслят задачу

Россия готова добровольно соблюдать количественные ограничения по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) в течение еще одного года после истечения срока действия документа, которое наступит 5 февраля 2026 года. Об этом в понедельник, 22 сентября, заявил президент России Владимир Путин.

После этого решение о дальнейшем сохранении этих добровольных самоограничений будет приниматься «на основе анализа обстановки», пояснил Путин. При этом, по его мнению, такая мера «станет жизнеспособной», только если США будут действовать так же и «не предпримут шагов, подрывающих или нарушающих существующее соотношение потенциалов сдерживания».

Российский президент объяснил, что продолжение соблюдения ограничений необходимо для того, чтобы «не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений» и сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года, что означает скорое исчезновение последнего международного соглашения о прямых ограничениях на ракетно-ядерные потенциалы. Полный отказ от наследия данного соглашения стал бы со многих точек зрения ошибочным и недальновидным шагом, что в том числе негативно сказалось бы, по нашему мнению, и на обеспечении целей Договора о нераспространении ядерного оружия Владимир Путин президент России

Он попросил профильные ведомства «тщательно отслеживать соответствующую деятельность» США, особенно касаемо арсенала СНВ и планов усиления системы противоракетной обороны Штатов. «Будем исходить из того, что практическое осуществление подобных дестабилизирующих действий способно обнулить усилия нашей стороны по поддержанию статус-кво в сфере СНВ. Соответствующим образом мы и будем реагировать», — предупредил Путин.

При этом он посчитал добровольное продление ограничений возможностью для предметного стратегического диалога с США и полноформатного возобновления участия в ДСНВ, учитывая «усилия по нормализации двусторонних отношений».

Россия в 2023-м приостановила участие в ДСНВ

21 февраля 2023 года Путин заявил, что Россия приостанавливает свое участие в ДСНВ. При этом он подчеркнул, что Москва не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие. Сегодня же президент высказался, что причиной того решения стала «крайне враждебная политика администрации [экс-президента США Джо] Байдена, нарушившая базовые установки, на которых был основан договор».

Путин внес в Госдуму проект соответствующего закона — «О приостановлении Российской Федерацией действия Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений». Нижняя палата парламента единогласно приняла его на следующий день, 22 февраля. Он вступил в силу с 1 марта того же года.

Фото: Senior Airman Daniel Brosam / AP

Неоднократно подчеркивалось, что Россия будет придерживаться количественных ограничений по договору даже после приостановки своего участия. Об этом замглавы российского МИД Сергей Рябков говорил и в марте 2023-го, и в январе 2024-го. При этом он указывал, что Россия будет соблюдать лимиты, в случае если США «не обессмыслят эту задачу». Он также отмечал, что анализировать ситуацию вокруг договора необходимо ближе к сроку его истечения в 2026 году.

ДСНВ в 2010 году в Праге подписали Медведев и Обама

Двусторонний договор СНВ-3 является основным действующим соглашением, устанавливающим количественные и качественные рамки для стратегических наступательных вооружений России и США — стран, чьи ядерные арсеналы намного превосходят арсеналы других государств.

Соглашение было подписано в 2010 году в Праге президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Этому предшествовала объявленная тогдашним президентом США Обамой «перезагрузка» отношений двух стран, которые испортились после силового ответа Москвы на вторжение Грузии в Южную Осетию в августе 2008 года.

Договор предусматривает сокращение для каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков — до 700 единиц. Инструментом взаимного контроля соблюдения документа в CНВ-3 закреплены инспекции на ядерные объекты.

Изначально срок действия СНВ-3 был установлен на десятилетний период, то есть до февраля 2021 года. Однако в соглашении прописывалась возможность его продления по взаимной договоренности сторон еще на пять лет, что и было сделано. Таким образом, окончательно СНВ-3 должен прекратить свое действие 5 февраля 2026 года.