Рябков заявил об условии соблюдения Россией ограничений по ДСНВ

Рябков: Россия будет соблюдать лимиты ДСНВ, если США не обессмыслят задачу

Россия будет соблюдать лимиты по Договору о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), в случае если США не обессмыслят эту задачу. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«На данном этапе мы не считаем, что в контексте ДСНВ пришло время заглядывать за горизонт 2026 года. Пока ориентируемся на задачу удержания количественных показателей стратегических наступательных вооружений на уровнях, установленных договором, в пределах срока его действия», — отметил дипломат.

Рябков также отметил, что анализировать ситуацию вокруг договора необходимо ближе к сроку его истечения в 2026 году. По его мнению, на данный момент трудно оценивать состояние соглашения.

ДСНВ, или СНВ-III, — это договор между Россией и США, вступивший в силу в 2010 году. По его условиям, страны должны сократить ядерные арсеналы до 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

1 марта 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия Москвы в ДСНВ. При этом российская сторона сообщила о планах соблюдать ограничения в рамках соглашения.