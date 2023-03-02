Россия пообещала соблюдать ограничения по ДСНВ

Замглавы МИД РФ Рябков: Москва продолжит придерживаться количественных ограничений по ДСНВ

Россия и в дальнейшем будет придерживаться количественных ограничений по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) даже после объявления о приостановке своего участия. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает ТАСС.

По словам Рябкова, США совместно с другими странами Запада, включая Великобританию и Францию, которые обладают ядерным оружием, «взяли курс на нанесение России стратегического поражения в развязанной тотальной гибридной войне».

«В этих условиях мы были вынуждены объявить о приостановке ДСНВ. При этом, как уже было заявлено, продолжим соблюдать закрепленные в нем количественные ограничения на СНВ», — пообещал дипломат на Конференции по разоружению в Женеве.

28 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия страны в ДСНВ. Решение о возможном возобновлении участия России в договоре ДСНВ может принять глава государства. Москва продолжит соблюдать ограничения на ядерный арсенал, которые предусмотрены ДСНВ, несмотря на приостановку его действия.

