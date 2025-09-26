Экономика
15:28, 26 сентября 2025Экономика

Жилью в России пообещали подорожание по новой причине

Описано влияние изменения ставки НДС на недвижимость
Виктория Клабукова

Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Повышение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) приведет к росту цен на недвижимость в России. Насколько она подорожает, РБК рассказали эксперты.

По оценкам «Национального объединения строителей» (НОСТРОЙ), после увеличения НДС новостройки в России может прибавить в стоимости порядка 2-3 процентов. При этом рост цен в крупных городах будет сдерживать высокая конкуренция, льготная ипотека и субсидии для застройщиков, полагает глава ассоциации Антон Глушков.

Другой прогноз относительно цен на «первичку» дают в агентстве «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). Там ожидают подорожания в пределах 3-5 процентов. «Чем длиннее цепочка подрядчиков и поставщиков, тем выше будет кумулятивный эффект от повышения НДС», — прокомментировал директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Александр Диваков.

Рост цен на вторичном рынке будет менее заметным, полагает эксперт НКР, ведь физлица, выступающие продавцами в этих сделках, не платят НДС. Тем не менее цены повысятся, в том числе из-за повышения комиссий риелторов, на которых скажется увеличение НДС. Также подорожают услуги сервисов по размещению объявлений и юристов, пояснил Диваков.

Ипотечные ставки в свою очередь продолжат снижаться, но медленнее. Как считает аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов, на фоне повышения НДС Центробанк ужесточит денежно-кредитную политику и замедлит темпы снижения ключевой ставки. Застройщики, вероятно, ненадолго отступят от текущих планов реализации проектов для того, чтобы адаптироваться к новым условиям налогообложения — пересмотрят бюджет, начнут поиск новых партнеров, оптимизируют поставки стройматериалов. Кроме того, девелоперы могут отдавать предпочтение более доступным типам жилья с целью сохранить конкурентоспособность и сдержать спрос.

Ранее бизнес-эксперты предупредили о возникновении «пузыря» на рынке недвижимости в России. Недоступность ипотеки на вторичном рынке жилья приводит к разрыву в ценах между новым и вторичным жильем. В некоторых регионах разница может достигать 80 процентов.

