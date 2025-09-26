Наука и техника
Китайский J-50 впервые сфотографировали на земле

Китайский самолет шестого поколения J-XDS впервые сфотографировали на земле
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: @twz.com

Новый китайский самолет, который может быть истребителем шестого поколения, впервые сфотографировали на земле, а не в полете. На соответствующие снимки обратил внимание Telegram-канал ImpNavigator.

На фотографии виден прототип самолета, разрабатываемого Шэньянской авиастроительной корпорацией (Shenyang Aircraft Corporation, SAC). Истребитель, известный под обозначениями J-XDS и J-50, стоит на взлетно-посадочной полосе.

Одноместную машину построили по схеме «бесхвостка». Также у нее нет развитого вертикального оперения. Считается, что двухдвигательный самолет поступит на вооружение палубной авиации.

В апреле «Известия» писали, что другой прототип китайского самолета нового поколения, который называют J-36, — это ударный истребитель. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», которая обеспечивает высокую сверхзвуковую скорость и вместительные отсеки для вооружения.

