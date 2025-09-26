Экономика
19:27, 26 сентября 2025Экономика

Британию и США захватили крысы

Города Великобритании и США страдают от крысиного нашествия
Виктория Клабукова

Фото: Unsplash

Города Великобритании и Соединенных Штатов страдают от засилья крыс. Об этом пишет «Би-би-си».

Согласно статистике британских служб по дератизации, за последние пару лет число вызовов выросло на 20 процентов. Численность грызунов в пределах Соединенного Королевства, по разным оценкам, варьируется от 10 миллионов до 120 миллионов. Так, к примеру, только ремонтная компания Drain Detectives с 2023 года зафиксировала больше полумиллиона случаев нашествия крыс.

О массовом появлении вредителей сообщают и за океаном: крысы активно плодятся в Вашингтоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. Среди многих причин увеличения популяции грызунов в мегаполисах дезинсекторы называют любовь населения к фастфуду, несоблюдение графика вывоза мусора, а также строительные и дорожные работы, нарушающие работу канализации.

Кроме того, по некоторым версиям, к нашествию крыс могло привести и повышение температуры. Как выяснили специалисты нью-йоркского департамента здравоохранения и Университета Ричмонда, за последние 17 лет популяция крыс выросла в Вашингтоне на 400 процентов, в Сан-Франциско — на 300 процентов, в Нью-Йорке — на 160 процентов. В Новом Орлеане в то же время наблюдается снижение численности грызунов. С нашествием крыс также столкнулись жители Торонто и Амстердама.

Привычные методы борьбы оказываются неэффективны. Новую еду крысы пробуют осторожно, поэтому зачастую отравленные приманки не срабатывают. Вдобавок за годы у грызунов развилась генетическая устойчивость к различным препаратам. В городах устанавливают специальные контейнеры с защитой от крыс, призывая граждан не оставлять на улице пакеты с мусором. Некоторые другие способы, к примеру, применение препаратов, препятствующих тромбообразованию, считаются негуманными, так вызывают внутреннее кровотечение.

На засилье крыс жалуются и парижане. Особенно много их появилось в разгар Олимпийских игр, когда после ливней из затопленной канализации наружу вылезло шесть миллионов крыс.

