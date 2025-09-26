Мир
Лавров обвинил НАТО и ЕС в объявлении войны России руками Украины

Лавров: НАТО и ЕС объявили войну России руками Украины и участвуют в ней
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

При помощи Украины НАТО и Евросоюз объявили России войну и сейчас напрямую в ней участвуют. С таким заявлением на совещании министров иностранных дел Группы двадцати выступил глава российского МИД Сергей Лавров, его цитирует ТАСС.

По словам дипломата, эти объединения не соблюдают принципы Устава ООН, что является «проявлением неоколониальных амбиций, ведущих к росту глобальной нестабильности», и в итоге ведет к возникновению региональных конфликтов.

«Наглядный пример — спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которого НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют», — сказал Лавров.

Ранее Лавров заявил, что Швейцария утратила реноме заслуживающего доверие нейтрального посредника..

