Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии ради новых регионов России

Лукашенко: Строительство АЭС в Белоруссии возможно для новых регионов России

Строительство новой атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии возможно с расчетом на новые регионы России. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным, передает агентство «БЕЛТА».

«Если будет решение, мы сразу начнем новый энергоблок или новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах», — заявил Лукашенко.

Президент Белоруссии также отметил, что вопрос с финансированием не стоит на повестке дня. Все зависит от наличия потребителя, который готов платить тариф, резюмирует Лукашенко.

Ранее Лукашенко рассказал, что новую АЭС в Белоруссии будет строить Россия. По его словам, причина этого состоит в том, что именно россияне научили строить белорусов такие установки.