Москва станет тропиками

Метеоролог Терешонок: Через 50 лет в Москве наступит тропический климат

В течение следующих 50-70 лет умеренно-континентальный климат Москвы может трансформироваться в тропический. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

По его словам, прогноз с учетом текущего темпа роста температуры. При этом эксперт подчеркнул, что несмотря на вероятные климатические изменения, создать в Москве море точно не получится.

Тропическим климатом считаются условия, при которых высокие температуры держатся на протяжении целого года с небольшими колебаниями между сезонами. Для такого климата характерны высокая средняя температура с зимними температурами не ниже 14 градусов тепла и летними — около 30-35 градусов тепла, а также преимущественно жаркая и сухая погода.

Ранее климатолог Владимир Семенов призвал Москву готовится к последствиям глобального потепления. Он спрогнозировал, что в ближайшие десятилетия в столице станет значительно жарче, в связи с чем городу потребуется больше зеленых зон для комфортной жизни жителей.