Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 26 сентября 2025Экономика

Москва станет тропиками

Метеоролог Терешонок: Через 50 лет в Москве наступит тропический климат
Александра Качан (Редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В течение следующих 50-70 лет умеренно-континентальный климат Москвы может трансформироваться в тропический. Об этом заявил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок в беседе с ТАСС.

По его словам, прогноз с учетом текущего темпа роста температуры. При этом эксперт подчеркнул, что несмотря на вероятные климатические изменения, создать в Москве море точно не получится.

Тропическим климатом считаются условия, при которых высокие температуры держатся на протяжении целого года с небольшими колебаниями между сезонами. Для такого климата характерны высокая средняя температура с зимними температурами не ниже 14 градусов тепла и летними — около 30-35 градусов тепла, а также преимущественно жаркая и сухая погода.

Ранее климатолог Владимир Семенов призвал Москву готовится к последствиям глобального потепления. Он спрогнозировал, что в ближайшие десятилетия в столице станет значительно жарче, в связи с чем городу потребуется больше зеленых зон для комфортной жизни жителей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просьба сохранять спокойствие». В России подорвали железную дорогу. Что происходит на месте ЧП?

    Бывший замглавы администрации российского города оказался в руках правоохранителей

    Российская певица отправила ящик соленых огурцов Памеле Андерсон

    Названы цели массированного и групповых ударов ВС России в зоне СВО

    Мужчине пересадят сразу пять органов от одного донора

    «Русская община» отреагировала на переименование казачьей станицы в Чечне

    Эрдоган высказался об Украине после переговоров с Трампом

    Найден способ повернуть вспять возрастное ухудшение зрения

    Российская супермодель в бюстгальтере продефилировала на Неделе моды

    Москва станет тропиками

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости