15:17, 25 сентября 2025Экономика

Москвичей призвали готовиться к переменам

Климатолог Семенов: Москва вскоре почувствует последствия изменения климата
Александра Качан (Редактор)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В ближайшие десятилетия Москва ощутит на себе последствия изменения климата. В столице станет жарче, а летние волны тепла будут мощнее. Об этом заявил климатолог, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, академик РАН Владимир Семенов в беседе с «Комсомольской правдой».

Эксперт отметил, что сейчас в Москве погода в июне такая, как была раньше в июле. Согласно прогнозам, через 30 лет погодные условия в мае будут соответствовать погоде в июне 70 лет назад.

Из положительных последствий глобального потепления Семенов отметил уменьшение холодового стресса в столице зимой. «В северных районах зимой теплеет заметно сильнее. А в Москве установится жаркое лето», — добавил он.

Климатолог призвал город подготовиться к грядущим переменам, чтобы обеспечить безопасность и комфорт жителей. Для этого он рекомендовал создать больше зеленых зон и водоемов, чтобы сформировать небольшие «острова холода», помогающие проще переносить экстремально высокие температуры.

Ранее океанолог Филипп Сапожников заявил, что на фоне изменения климата морские пляжи перестают быть безопасными для купания.

