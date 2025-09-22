Морские пляжи перестанут быть безопасными для людей

Океанолог Сапожников: Морские пляжи становятся менее комфортными из-за экологии

Купаться на морских курортах становится все менее безопасно для людей по всему миру. На пляжах становится некомфортно из-за изменения климата и ухудшения экологии, в результате отдыхающие начнут чаще предпочитать отели с бассейнами, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников.

По словам океанолога, альтернативой пляжам для туристов могут стать бассейны с видом на море.

«Идет постепенный переход к оборудованию бассейнов в приморской зоне. Например, на тропических курортах в Индокитае все больше бассейнов с морской водой, из которых открывается прекрасный вид на океан», — привел пример Сапожников.

Эксперт полагает, что подобный отдых предпочтительнее, чем купание в море с риском наткнуться на щупальца ядовитой медузы.

Ранее россияне пожаловались на закрытие пляжей Египта из-за нашествия акул. Морских хищников у берегов популярных курортов Хургады и Макади.