На Филиппины обрушился новый супертайфун

На Филиппины обрушился супертайфун «Буалой», 400 тысяч человек эвакуированы

На Филиппины, которые еще не успели оправиться от последствий тайфуна «Рагаса», обрушился новый супертайфун «Буалой». Об этом сообщает портал My News.

На страну обрушился сильный тропический шторм. Он движется со скоростью 110 километров в час на северо-запад. «Буалой» вырывает деревья с корнями и разрушает стены жилых домов.

Власти эвакуировали 400 тысяч человек. В одной из провинций от стихии людям пришлось прятаться под скамьями, так как ветер сорвал крышу церкви, которая была местом временного размещения. Известно, что как минимум три человека получили несовместимые с жизнью травмы.

Ранее на Филиппины обрушился супертайфун «Рагаса». Максимальная скорость ветра составила 59 метров в секунду, а порывы достигали 81 метра в секунду. Ветром сорвало крышу одной из школ — обломки рухнули на эвакуационный центр, один человек пострадал. По всей стране было эвакуировано больше 10 тысяч жителей, в регионе Манила и 29 других провинциях закрыли образовательные и правительственные учреждения. Позже этот тайфун перекинулся на юг Китая.