На юг Китая обрушится супертайфун

К китайской провинции Гуандун приближается супертайфун «Рагаса»

К югу Китая приближается супертайфун. Вихрю дали название «Рагаса», передает местный телеканал CGTN.

Супертайфун движется в западном направлении и уже обрушился на филиппинский остров Калаян. Максимальная скорость ветра составляет 59 метров в секунду, а порывы достигают 81 метра в секунду. На острове ветром уже сорвало крышу одной из школ — обломки рухнули на эвакуационный центр, один человек пострадал. Массово валятся деревья. По всей стране эвакуировано больше 10 тысяч жителей, в регионе Манила и 29 других провинциях закрыты образовательные и правительственные учреждения.

Из-за надвигающегося ненастья на юге КНР введен второй уровень экстренного реагирования. В Гуандуне ввиду непогоды отменены занятия в школах, сотрудников переводят на дистанционную работу. Приостановлено движение общественного транспорта. По прогнозам синоптиков, супертайфун также затронет провинцию Хайнань, Гуанси-Чжуанский автономный район, Гонконг и Макао. Город Шэньчжэнь начал подготовку к эвакуации 400 тысяч человек. Следом вихрь направится на север Вьетнама и Камбоджи.

В 2024 году Китай пережил мощный супертайфун «Бебинка». Он стал сильнейшим за последние 75 лет.