На Украине начнут автоматически ставить на воинский учет мужчин от 25 до 60 лет

На Украине мужчин в возрасте от 25 до 60 лет начнут ставить на воинский учет автоматически. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны республики.

«Мужчины в возрасте 25-60 лет, которые не стояли на учете, будут поставлены на него автоматически», — сказано в сообщении военного ведомства.

Кроме того, молодые люди в возрасте 17 лет смогут встать на учет через специальное приложение. Прохождение военно-врачебной комиссии при этом необязательно. Мужчин, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе, снимать с учета будут также автоматически.

Ранее сообщалось, что на Украине в августе ввели новые правила воинского учета для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Их обязали проходить медицинскую комиссию после выпуска из учебного заведения.