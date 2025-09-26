Мир
16:43, 26 сентября 2025Мир

Нетаньяху освистали

Нетаньяху освистали делегации нескольких стран в зале Генассамблеи ООН
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН перед началом речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также освистали его. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, дипломаты нескольких стран, в том числе и арабских, встали со своих мест и стали массово покидать зал после того, как Нетаньяху пригласили на трибуну.

Уточняется, что при выходе премьера в зале продолжительное время раздавались возгласы неодобрения.

Ранее самолет Нетаньяху облетел Францию, чтобы избежать гипотетического ареста по решению Международного уголовного суда (МУС). Отмечается, что Франция традиционно является одной из стран, через которую всегда пролетали самолеты глав израильского правительства на пути в США.

