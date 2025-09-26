Нетаньяху освистали делегации нескольких стран в зале Генассамблеи ООН

Многие делегации покинули зал Генассамблеи ООН перед началом речи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, а также освистали его. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечает агентство, дипломаты нескольких стран, в том числе и арабских, встали со своих мест и стали массово покидать зал после того, как Нетаньяху пригласили на трибуну.

Уточняется, что при выходе премьера в зале продолжительное время раздавались возгласы неодобрения.

Ранее самолет Нетаньяху облетел Францию, чтобы избежать гипотетического ареста по решению Международного уголовного суда (МУС). Отмечается, что Франция традиционно является одной из стран, через которую всегда пролетали самолеты глав израильского правительства на пути в США.