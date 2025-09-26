Россиянам назвали признаки плохого ремонтника

Юрист Сальников: У недобросовестного ремонтника может не быть документов

Недобросовестный мастер по ремонту может отказываться предоставлять какие-либо документы. Этот и другие признаки плохого ремонтника в разговоре с NEWS.ru назвал юрист Дмитрий Сальников.

Кроме того, честный специалист обязательно составит смету, объяснит фронт работ и даст гарантии. Недобросовестный мастер может называть суммы ремонта только на словах, а также запугивать и не давать никаких документов. Однако бумаги позволят обратиться с претензиями в профильные ведомства и доказать факт оказания некачественной услуги — с ними можно обращаться с претензией, а затем в Роспотребнадзор или суд.

Ранее гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев призвал тщательно следить за каждым этапом работ ремонтной бригады, чтобы не столкнуться с обманом. Заказчик может сам оценить, верно ли была составлена смета и рассчитано количество расходников — тогда недобросовестные ремонтники не смогут его обмануть при закупках строительных материалов.