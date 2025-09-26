Мир
01:27, 26 сентября 2025

Трамп забыл о своих «заслугах» в примирении Армении и Азербайджана

Трамп забыл о своем участии в урегулировании конфликта Армении и Азербайджана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп забыл о конфликте между Арменией и Азербайджаном, несмотря на собственные утверждения о своей решающей роли в урегулировании противостояния этих стран. Видео пресс-конференции американского лидера публикует агентство Associated Press.

Журналист попросил Трампа прокомментировать свою встречу с лидерами закавказских государств Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. «С кем?», — переспросил глава Белого дома. После уточнения от репортера он отказался отвечать и перевел беседу в шуточное русло, предложив задать следующий вопрос «любимому журналисту из худшего СМИ», представителю телеканала CNN.

18 сентября Трамп перепутал названия Армении и Азербайджана, заявив, что ему удалось урегулировать конфликт «Абербайджана и Албании».

