Трамп забыл о своих «заслугах» в примирении Армении и Азербайджана

Президент США Дональд Трамп забыл о конфликте между Арменией и Азербайджаном, несмотря на собственные утверждения о своей решающей роли в урегулировании противостояния этих стран. Видео пресс-конференции американского лидера публикует агентство Associated Press.

Журналист попросил Трампа прокомментировать свою встречу с лидерами закавказских государств Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым. «С кем?», — переспросил глава Белого дома. После уточнения от репортера он отказался отвечать и перевел беседу в шуточное русло, предложив задать следующий вопрос «любимому журналисту из худшего СМИ», представителю телеканала CNN.

18 сентября Трамп перепутал названия Армении и Азербайджана, заявив, что ему удалось урегулировать конфликт «Абербайджана и Албании».