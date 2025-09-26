Культура
У американской поп-звезды после 30-часового перелета в Россию пропал багаж

У американского певца Деруло после 30-часового перелета в Россию пропал багаж
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Carlos Pessuto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

У американской поп-звезды Джейсона Деруло и его команды в московском аэропорту Внуково пропал багаж. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Певец прибыл в Россию из Стамбула. После полутора часов ожидания чемоданов на транспортной ленте Деруло оформил утерю и отправился в отель.

Ранее сообщалось, что путь Деруло до Москвы занял 30 часов. Исполнитель хитов Swalla и Wiggle выступит 26 сентября в Москве и 28 сентября в Санкт-Петербурге. За два стадионных концерта певец получит около миллиона долларов.

