В Европе захотели ввести механизм для запрета въезда российских дипломатов

Reuters: ЕС предложил обязать дипломатов РФ уведомлять о перемещениях

Европейская служба внешних связей (EEAS) в качестве дополнения к 19-му пакету санкций против России предложила обязать российских дипломатов уведомлять о любых перемещениях внутри стран Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в европейских структурах.

Сообщается, что в случае введения новых правил страны ЕС смогут запрещать въезд представителям РФ, если сочтут это необходимым.

При этом агентство подчеркивает, что особо активно данную инициативу продвигают страны Балтии и Чехия.

Ранее Европейская комиссия предложила продлевать антироссийские санкции путем простого большинства стран-участниц ЕС. В новом документе предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство, что необходимо для того, чтобы снизить риск блокирования Венгрией этого процесса.