В ЕС предложили лишить Венгрию права голоса из-за России

Politico: ЕК предложила продлевать санкции против России без согласия Венгрии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Denes Erdos / AP

Европейская комиссия (ЕК) предложила продлевать антироссийские санкции путем простого большинства стран — участниц Европейского союза (ЕС) в обход Венгрии. Об этом сообщает Politico.

«В новом документе Еврокомиссии предлагалось изменить правила продления санкций с единогласного одобрения на квалифицированное большинство. Это нужно для того, чтобы снизить риск блокирования Венгрией этого процесса», — передает издание.

22 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против санкций и ограничений Евросоюза на поставки нефти из России. Он отметил, что принятие такого решения может поставить под угрозу энергетическую безопасность республики.

10 сентября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европарламенту о положении дел ЕС предложила отменить правило единогласного голосования в сообществе для принятия внешнеполитических решений.

