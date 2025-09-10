Фон дер Ляйен предложила серьезное изменение Евросоюза

Фон дер Ляйен предложила отменить правило единогласного голосования в ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время ежегодного послания Европарламенту о положении дел предложила отменить правило единогласного голосования в Европейском союзе (ЕС) для принятия внешнеполитических решений. Об этом сообщает Reuters.

«Евросоюз должен перейти к голосованию квалифицированным большинством в определенных областях, в частности по вопросам внешней политики. Пришло время избавиться от практики единогласного голосования», — выступила политик с предложением серьезного изменения сообщества.

По мнению фон дер Ляйен, подобное решение позволит ЕС действовать «быстрее и достигать результатов».

14 марта стало известно, что в ЕС вновь рассматривают возможность лишения Венгрии права голоса из-за позиции страны по антироссийским решениям. При этом в Брюсселе осознают «политические проблемы и последствия такого шага».