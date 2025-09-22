Венгрия выступила против ограничений ЕС на поставки российской нефти

Сийярто: Венгрия выступает против ограничений ЕС на поставки нефти из России

Венгрия выступает против санкций и ограничений Европейского союза (ЕС) на поставки нефти из России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Без российской нефти надежное энергоснабжение Венгрии невозможно», — сказал министр.

В связи с этим Будапешт не может согласиться с какими-либо ограничительными мерами в отношении поставок нефти по трубопроводу «Дружба», отметил Сийярто. Он добавил, что это может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Ранее также Петер Сийярто заявил, что призывы некоторых стран-участниц НАТО к агрессивной политике в адрес Москвы ведут к опасной эскалации отношений с Россией.