Венгрия выступила против ограничений ЕС на поставки российской нефти

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Евгений Переверзев / Коммерсантъ

Венгрия выступает против санкций и ограничений Европейского союза (ЕС) на поставки нефти из России. Об этом заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает ТАСС.

«Без российской нефти надежное энергоснабжение Венгрии невозможно», — сказал министр.

В связи с этим Будапешт не может согласиться с какими-либо ограничительными мерами в отношении поставок нефти по трубопроводу «Дружба», отметил Сийярто. Он добавил, что это может поставить под угрозу энергетическую безопасность Венгрии.

Ранее также Петер Сийярто заявил, что призывы некоторых стран-участниц НАТО к агрессивной политике в адрес Москвы ведут к опасной эскалации отношений с Россией.

